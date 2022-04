François ROSSÉ

Né à l'orée de la forêt vosgienne; premiers contacts autodidactes au piano, source de l'improvisation probablement; formation tardive aux conservatoires de Strasbourg et Ecole Normale de Musique de Paris (piano) puis les classes d'écriture au CNSM de Paris et classe d'Olivier Messiaen en composition). Enseignement au Conservatoire de Bordeaux puis au Cefedem Sud d'Aubagne (formation des futurs professeurs de conservatoire notamment dans les disciplines créatives (écriture et improvisation). Nombreuses master-class en France et à l'Etranger. Compositeur, son répertoire se porte à plus de 700 unités dans des engagements et nomenclatures très variées (d'oeuvres de concerts pour des ensembles et choeurs contemporains occidentaux à des situations de musiques urbaines, de croisements culturels géographiques (Île de la Réunion, Japon, Afrique du Nord...) mais aussi sociaux (jeunes musiciens du Val d'Oise, musiques urbaines, milieux amateurs divers, musiciens handicapés...etc). Par delà les engagements en écriture, les croisements par l'oralité, l'improvisation sont d'une grande importance (spectacles au Japon, en Europe, aux Etats-Unis et Canada) permettant toutes formes de croisements avec diverses cultures géographiques et sociales, disciplines artistiques diverses, revenant en quelque sorte à la réelle tradition occidentale historique que proposent insuffisamment la formation émanant des conservatoires post-napoléoniens. La liaison écriture-oralié est particulièrement androgyne et permet la conception d'écritures assouplies particulièrement adaptées aux différents cadres sociaux impliqués dans les projets. Plutôt que d'être sectorisé comme compositeur ou improvisateur, je préfère me limiter au statu humanoïde qui dispose des moyens d'action d'écriture et d'improvisation pour partir à l'aventure humaine et artistique bien au-delà d'une "musique contemporaine" culturellement nommée et intégrée comme telle... un art à la fois artistique, certes, mais aussi politique parmi les humains d'un XXIème siècle qui n'est plus tout à fait le XXème siècle... François Rossé

site visitable:

http://francois.rosse2.pagesperso-orange.fr/



Mes compétences :

Compositeur

pianiste improvisateur

Musique