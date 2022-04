Muriel VERSINI

Customer Happiness Manager : attirer de nouveaux clients, fidéliser les clients existants, créer des communautés entre pairs, organiser des moments de partage



Business Development (traditionnel + digital) : J'adore écouter vos besoins et vous mettre en relation avec le ou les experts qui vous apporteront une solution de qualité dans la durée. Passionnée par les outils digitaux, je les utilise pour faire rayonner l'entreprise, les collaborateurs, les partenaires et attirer les futurs collaborateurs.



Business Connecteur : convaincue par les vertus de l'intelligence collective, j'aime être utile en mettant en contact des personnes et des organisations entre elles



☺ J’ai l’immense joie de rejoindre les équipes de SILVERPROD pour contribuer au développement des activités et de la notoriété du groupe, tout en partageant les valeurs et l'ADN de cette belle ESN familiale cinquantenaire et si dynamique !



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Business development

SIRH

Lean

Lead management

Conduite du changement

GPEC

Supply chain

Systèmes d'information

Recrutement

BI

Organisation industrielle

Ressources Humaines et Formation

Relations clients/partenaires

Finance / controle de gestion

Gouvernance

Networking