Ludovic SELMI

Ludovic-amadéus SELMI, pianiste et compositeur:

Etudes au conservatoire supérieur de GENEVE:

Premier prix de perfectionnement (classe de piano de louis HILTBRAND)

Certificat d' études supérieures (solfège/harmonie/contrepoint/histoire de la musique/formes et styles/musique de

chambre/piano jazz/déchiffrage) étudie la contrebasse.

Etudes au conservatoire national de région de MARSEILLE:

Médaille d' or de piano (classe de pierre BARBIZET)

Etudie l'art dramatique et la direction d' orchestre.

Master-Class avec G.CZIFFRA

Lauréat de l' académie internationale maurice RAVEL de SAINT-JEAN-de-LUZ

Lauréat du concours international de BARCELONE

1er prix au concours national franz LISZT

Résident à la cité internationale des arts de PARIS membre de la SACEM et de la SACD

Nombreux concerts en FRANCE à PARIS (salle GAVEAU/salle CORTOT/RADIO

FRANCE/auditorium Saint-GERMAIN/ la Sorbonne...) aux RENCONTRES MUSICALES

INTERNATIONALES de THONON-les-Bains, en SUISSE (GENEVE/ZURICH) ALLEMAGNE

MUNICH/KARLSRUHE, ETAS-UNIS à PHOENIX LOS-ANGELES SANTA-MONICA,à

TOKYO,ORAN,ALEP,CARACAS... récitals,soliste avec orchestre (Roberto BENZI,Pôl

MULE,Sarkis PALOYAN,Antonello ALLEMANDI...) concerts de musique de chambre (en duo

avec Jean TER MERGUERIAN), pianiste du TRIO ESTELLO,pianiste du TRIO

DELICE,il forme le duo "GAIA" avec Magali RUBIO clarinette/clarinette-basse/flûte.

accompagnateur de chanteurs, tournée des scènesNationales avec l”opera de quat’ sous” de Kurt WEILL

il accompagne les Master class de chant de :

gérard SERKOYAN, lise ARSEGUET, jean-pierre FURLAN, véronique GENS, léontina VADUVA,mireille DELUNSCH ...

Chef de chant à l'opéra de Toulon

musiques de ballets, musiques de scène, concerts de musique improvisée, groupe de "musiques actuelles"

Tournées et Stages de "décloisonnement musical" avec l' ensemble EURAFRISIA dans le département de l' AIN de 2000 à 2002.

L.-A. SELMI enseigne le piano dés l'âge de 14 ans.

Pierre Barbizet lui confia le remplacement de sa classe de piano lors d'une tournée.

Il enseigne au Relais Peiresc de Toulon depuis 15 ans, à l'école de musique de La Crau (TPM) de Cuers,

Nombreux remplacements à Paris notamment au conservatoire du 13ème.

ludovic-amadéus SELMI est également lamiste (lame sonore où "scie musicale")

et Théreministe (Théremin)

- nombreuses compositions pour différentes formations...

ludovic-amadéus SELMI à déja enregistré 10 CD; -"notes de voyages" oeuvres de Louis-Moreau

GOTTSCHALK (PAVANE) -"oeuvres de Louis HILTBRAND" (Cascavelle) -"musique française"

pour flute & piano, avec élisabeth MONTERRAIN (Esticadence) -"les 24 études de CHOPIN" -

"Récital" oeuvres de RAVEL,SATIE,GERSHWIN,RACHMANINOV,LISZT... -

"Facéties"compositions originale de L.-A. SELMI pour piano & percussions, avec Yves RUIZ -

"Chant Sépharades" d' Alberto HEMSI, avec Pedro ALEDO, chanteur (FJF/BUDA musique) -"33

TURMINIA(s)" pour piano solo, de et par L.-A. SELMI -"chansons de Prévert/Kosma" avec

Blandine JEANNEST, Soprano -"STABAT MATER" de Ludovic-Amadéus SELMI (création) pour

soprano,contralto,clarinette-basse,violon & clavecin avec yukimi YAMAMOTO soprano,isabelle

RUBAN contralto,magali RUBIO clarinett-basse,jean-christophe SELMI,violon et ludovicamadéus

SELMI,clavecin.