Thierry Walter a débuté le piano à 6 ans (à Muttersholtz, Bas-Rhin – France) avec Adolphe Ruckstuhl, son grand-père maternel, qui l’a également initié à l’orgue et lui a cédé sa place d’organiste titulaire au temple protestant. Thierry Walter a occupé ce poste de l’âge de 13 à 23 ans. A partir de 14 ans et cela durant 3 ans, il a travaillé avec Bernard Chalté, titulaire à l’orgue de l’abbatiale d’Ebersmunster ; puis pendant 2 ans avec François Fuchs, titulaire à l’église Saint-Symphorien d’Illkirch-Graffenstaden. Après son bac, il se destine au métier d’architecte et est étudiant à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg. Durant sa 2ème année, il suit les cours de jazz avec Bernard Struber au conservatoire de la même ville. Puis il retourne à l’étude du piano « classique » avec Thérèse Ménard qui lui donne goût à l’enseignement et lui propose son premier poste de professeur.

Ayant de plus en plus d’élèves et étant passionné par l’enseignement, il décide d’arrêter ses études à l’école d’architecture après avoir réussi ses 4 premières années. Il a enseigné dans plusieurs écoles du Bas-Rhin et s’étant installé en centre Alsace, il a rejoint entre autres, les écoles de musique de Benfeld et Rhinau.

Depuis 1997, il dirige plusieurs écoles de musique dont l’école municipale de musique, danse et théâtre de Benfeld, l’école intercommunale de musique de la Communauté de Communes du Rhin… Il a formé durant plusieurs années le duo Sull’Aria avec la soprano Michèle Barthelmebs et donné des concerts en Alsace et en Italie.

Depuis 2010, il forme le duo Tilia avec Catherine Barondeau-Hollinger.

Passionné de piano à 4 mains, il est le fondateur et le directeur du Concours Européen de piano à 4 mains (de Benfeld, Alsace) qui a lieu tous les deux ans et dont la 4ème édition se tiendra fin novembre 2014.

Avec le pianiste Vincent de Murcia, il dirige les Rencontres Musicales de Huttenheim où il accompagnera la violoncelliste Olivia Gay pour la 2ème fois en mars 2014. Il codirige également avec Thierry Ketterlin, les Rencontres Musicales de Rhinau.





Mes compétences :

Internet

Spectacle

Arrangements