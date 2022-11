Françoise MATHIEU

Suite à l'obtention du Titre professionnel de Formatrice Professionnelle d'Adultes je suis à la recherche d'un poste FPA ou de conseillère en insertion professionnelle.

Plus particulièrement avec un public 16-25 ans avec besoin d'un accompagnement dans la mise en place d'un projet personnel, social, professionnel, recherche de logement ou de voie professionnelle.

Lors d'un stage j'ai pu présenter l'outil VAE qui me semble incontournable pour la mise en valeur des compétences des personnes, tant d'un point de vue professionnel que psychologique. Pour une prise de conscience de son potentiel professionnel et de ses compétences transversales.