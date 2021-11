Françoise THION

Avec comme atouts la polyvalence et l’adaptabilité, je travaille en tant que gestionnaire commerciale et comptable depuis plus de 20 ans. De plus, mes différentes expériences m’ont permises d’utiliser des logiciels différents : CIEL (chez les clients du cabinet), EBP (actuellement), SAGE (cabinets d’expertise comptable). Mes connaissances techniques m’ont permises également de diversifier mes activités : mes missions passent donc par du secrétariat, par de la gestion commerciale et administrative et par de la comptabilité.