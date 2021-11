Frank FOUASSIER

Mes expériences professionnelles de responsable d'exploitation et de chef de poste m'ont apportées une

excellente connaissance de la clientèle, des problématiques et surtout des solutions à proposer en matière de

sécurité. Mes postes de Directeur Général et de responsable dagence m'ont forgé des compétences et des

connaissances dans le recrutement et le management d'une équipe, sur les dispositions légales et

conventionnelles du secteur, sur le développement de la clientèle mais également sur la gestion des formations

des agents. Enfin, ma passion pour le sport ma permis de développer mon esprit déquipe, ce qui est fort utile

pour fidéliser les employez et souder une équipe.

Partageant la même image et les même valeurs de la profession que vous, je souhaite désormais mettre mon

expertise et ma passion au service de votre établissement, afin que nous proposions ensemble les meilleures

prestations possibles. Mon excellent relationnel et sens du travail d'équipe permettra une bonne coordination

et planification de vos équipes, pour toujours plus d'efficacité et de professionnalisme.