Franslize D.

ANGLAIS : courant - ESPAGNOL: intermédiaire



Une expérience terrain polyvalente multi-secteurs de la PME/PMI à la multinationale (Agro-alimentaire/Distribution, Industrie, Parfumerie, Média/Communication…).



Une capacité à collaborer auprès de différents interlocuteurs et hiérarchies de haut niveau (président, directeur général, actionnaire, responsable de direction, équipe…).



Des savoir-faire diversifiés (méthodes de travail, outils propres à chaque structure intégrée et mode de collaboration).







MON OBJECTIF

Mettre à profit mon expérience et ma polyvalence au service d'une entreprise dynamique et performante.