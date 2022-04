Fred FALKO

MON PROJET





Je souhaite devenir biographe humaniste.



J'ai crée une méthode qui permet de parler de soi,de sa vie et de ses passions facilement.



Je pense que chaque personne est unique mais que lorsqu'elle s'en va il ne reste pratiquement fien de son passage sur terre.



Je voudrais donc réunir le maximum de biographies pour que les générations futures sachent qui nous étions.



Un site internet sera crée où chacun pourra s'intéresser à d'autres existences que la sienne.



Une bibliothèque est envisagée également où seront exposés les manuscrits.



J'aimerais qu'une exposition itinérante voie le jour et qui sera basé sur les confidences des uns et des autres.