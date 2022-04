Fred FRED EUCHARIS

Regard sur la Caraïbe



J'associe le mouvement expressioniste à celui de "figurabstraction" (voir biographie de W.Kandinsky fondateur de la figurabstraction) figure comme figuratif,abstraction...Celle ci n'étant pas synonyme d'hermétisme,en effet si l'on observe attentivement "l'Oeuvre",l'oeil identifie quasiment tous les éléments de la scène,interprétés et mis en reliefs selon ma sensibilité propre.

Je traduis l'expressionisme de la vie de tous les temps,joueurs de dominos,musiciens,carnaval..

Je m'éloigne de cet élément figuratif progressivement en procédant par allusion,épuration des formes,suggestions de volumes.Ce voyage me conduit vers une vision nouvelle de la réalité.Ce point d'aboutissement permet à l'amateur de se détacher de l'accessoire pour atteindre une dimension que le langage est impuissant à rendre.

Si la plupart des Artistes nous donne une image tronquée de la Caraïbe,la rapetissant,la limitant,la mutilant,allant même jusqu'à la priver de son identité,

je transcende tous les clichés,la Caraïbe renaît pleinement dans chaque Oeuvre,elle se dévoile au plus profond d'elle même.Je n'hésite pas à utiliser différentes techniques pour suggérer le volume,la dimension,la vie...Mes Oeuvres renferment une luminosité charnelle propre à la Caraïbe profonde et oubliée.

Surabondance de couleurs,gesticulation des rouges:le carnaval retrouve son ivresse,sa démesure dans un déploiement de couleurs.

Soumission des bleus:la Caraïbe s'exibe,se déploie,se dénude,s'offre à la lumière blanche selon mes lois géométriques.

La fulminence des tonalités sensuelles suffit à exalter l'engouement des collectionneurs.





Mes compétences :

Artiste Peintre 59 ans de recherche