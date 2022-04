Fred GASPIN

Bonjour à Tous CAB-RADIO FM est une webradio qui a vu le jour. cab-radio vous accompagne tous les jours, et vous propose le meilleur des Hits Dance et PopRock. Vous retrouverez également des bulletins d'informations nationales, des Actualités (Cinéma, VIP, People, Conso, Sports, ...), l'horoscope chaque matin.On souhaite que tous les programmes vous plaisent ; ainsi, pensez à nous laisser vos impressions et suggestions soit via les réseaux sociaux http://cab-radio.playtheradio.com/