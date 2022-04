Fred GRIVAUD

Je suis illustrateur freelance depuis maintenant deux ans. Je travaille à la fois de manière "classique" , c'est à dire sur papier, à l'aquarelle, à l'encre, mais aussi sur informatique (couleur info, vectorisation etc.).

Au fur et à mesure du temps je suis devenu très réactif par rapport aux commandes qui me sont faites, de même que je suis très adaptable à l'outil informatique (je suis en ce moment en train de me former sur des outils de création Web, par exemple)

J'ai eu donc l'occasion de travailler pour des boites de comm, ainsi que pour des structures comme le Conseil général, pour des éditeurs (couvertures, illustration ou planches de BD) ou même des agences de création Web.



Mes compétences :

Bande Dessinée

Coloriste

Graphisme

Illustrateur

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator