Si vous êtes à la recherche d'un collaborateur d’expérience où la gestion de la profitabilité, des hommes et des projets conjuguée à l’expertise technique, commerciale et marketing est nécessaire, contactez-moi (fred.guiot@gmail.com). Et laissez-moi vous convaincre que je suis la bonne personne pour réussir votre challenge.



Fort de 22 années passées dans le domaine des hautes technologies telles que les objets connectés (AwoX), les équipements réseaux domestiques (Netgear et L.E.A.) et les terminaux vidéo numériques (Netgem et Philips), j’ai acquis une grosse expertise managerial, technique, marketing et opérationnelle, avec des succès probants montrant ma capacité à créer, implémenter des stratégies et déployer des produits auprès de professionnels ou du grand public.



Je cherche aujourd’hui à me positionner sur différents types de poste, allant de la Direction Produit & Marketing à la direction Marketing & Commerciale, qui me permettrait de découvrir un nouveau domaine et où la gestion des hommes et des projets conjuguée à l’expertise technique, marketing, commerciale et opérationnelle est essentielle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing produit

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Vente B2B

Gestion Centres de profits

Développement produit

Stratégie IT

Mix Marketing

Développement commercial

Vente directe