Fred HEMBERT

En poste depuis 26 ans adjoint responsable logistique chez lactinov Abbeville management d une équipe de 10 personnes organisation des chargements respect des règles de sécurité chargement de camions chargement de container pour l export inventaires réception de matières premières et de produits fini contrôles journaliers des fabrications de la propreté des extérieurs et des ateliers gestion des stocks caces 3. 5 et nacelles 3b formation risques en hauteur port du harnais formation sauveteur secouriste du travail