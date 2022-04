Fred JOKER

Qui est King of Castle ?



Est département de Joker Productions, première agence de loisirs et de divertissement ludique de la région Rhône-Alpes depuis 1993.



Votre technicien & professionnel de loisirs



King of Castle s'occupe de la vente et de l'entretien de vos structures gonflables, du château au sumo en passant par le trampoline et une montagne d'autres jeux de plein air.

Dans l'univers du loisir sans frontière, King of Castle est à la technique ce que Joker Productions est à l'évènementiel. Votre spécialiste du gonflable de divertissement.



La naissance de King of Castle



En 2008, forte de 25 ans d'expérience dans le monde du gonflable, l'agence Joker Productions se fixe un nouvel objectif : la vente et la technique - la fabrication, la réparation et l'entretien - des structures gonflables. King of Castle est né.



King of Castle et vous



Parce que le divertissement est un sport universel, King of Castle s'adresse aux entreprises comme aux particuliers, pour le plaisir des enfants comme des adultes. Sautez, jouez, riez - King of Castle s'occupe du reste !



