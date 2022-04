Je suis une personne sensible, positive, patiente et attentionnée. Je suis un intellectuel avec bon sens de l'humour et facile à vivre. j'ai beaucoup de considération pour les autres. J'aime la science, la technologie, la vie et tout le plaisir qu'elle a à offrir...



Mes compétences :

Capacité d'analyse très élevée

Habilité à parler sans effort en public

Capacité à travailler en équipe et sous mobilté

Capacité relationnelle et rédactionnelle