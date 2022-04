Je suis actuellement admissible en première année à l'école INGENIEURS 2OOO/ESIPE option Maintenance et Fiabilité des Processus Industriels, suite à l’obtention de mon BTS option Maintenance Industrielle.

Je souhaite orienter mon avenir professionnel vers le métier d'ingénieur en maintenance. Ce métier me plaît particulièrement en raison des techniques et méthodes de résolution de problème qui y sont liées. Ayant d’ailleurs effectué des stages dans ce domaine afin de mieux le connaître, j’ai pu me rendre compte des qualités qu’il nécessite: avoir un sens aigu de l'observation et de l'écoute, une grande capacité d'analyse et de synthèse, une méthode logique de recherche et de classification des problèmes (pannes), la maîtrise des outils relatif à la maintenance.

Je vous adresse donc par la presente ma dandidature pour un contrat en alternance de 3 ans en vue d'obtenir un diplome d'ingenieur.

La formation d’ingénieur par alternance m’attire particulièrement car elle se situe dans la logique de mes choix antérieurs, en même temps que dans la perspective de mes ambitions professionnelles.

Ainsi, je suis prêt à m'investir dans un long programme d'études et à donner le meilleur de moi-même au cours de cette scolarité pour construire mon projet professionnel

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Espérant vivement que vous voudrez bien donner une suite favorable à ma demande, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.





Fred Leonel NGOSSO



Mes compétences :

Maintenance

SolidWorks

Microsoft Office

GMAO