Fred PÉZERIL

Bonjour,

j'assemble des objets oubliés avec des matières et matériaux recyclées et/ou détournées pour fabriquer des créations colorées et des ambiances lumineuses uniques.

Luminaires, objets déco et bijoux sont créés en pièces uniques ou petites séries,

Vous pouvez découvrir mon travail surArray

Je suis à la recherche de distributeurs ou de dépot-vente intéressés par ces créations.

Je peux aussi travailler sur commande, en répondant à des attentes précises.

Mon travail vous plait?

Vous pouvez me contacter par mail

roserecelecreation@gmail.com

ou par téléphone au 0625191469 du lundi au samedi de 9h à 20h

L'atelier est ouvert au public chaque vendredi de 19h30 à 22h30, chaque samedi de 16h à 19h et les autres jours sur simple demande.

A bientôt.

Fred pour l'atelier Rose Recèle...d'objets en tous genres...



Mes compétences :

Recyclage

Enseignement

Pédagogie

Ressources humaines