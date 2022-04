Fred POSSETY

Au travers de mes différentes expériences professionnelles, j'ai découvert des horizons très variés . Cette diversité d'approches et de contacts m'a permis d'enrichir mes capacités d'adaptation, d'autonomie et de curiosité intellectuelle et m'a amené à occuper plusieurs postes dans le monde du transport .

Autrement dit, j'ai acquis par cette expérience un esprit d’analyse, de synthèse ainsi qu’un grand sens de l’initiative.

Persuadé qu’un entretien individuel reste le meilleur moyen d’évaluer un profil, je reste à votre disposition pour un entretien futur.



Mes compétences :

Management