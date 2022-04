Fred RAINAUD

Ma formation BTS Négociation et Relation Client m’a permis d’apprendre les différentes techniques de vente telles que le phoning et le face-à-face. Le stage effectué de seize semaines, durant cette formation, au sein d’une équipe commerciale m’a permis de mettre en pratique la théorie apprise en cours (prospection par téléphone, développement et fidélisation du portefeuille clients sur le terrain). Si mon expérience professionnelle, à ce jour, est exclusivement liée au secteur de la grande distribution ; j’ai pu développer des compétences comme le sens relationnel avec la clientèle et les chefs d’entreprises, gérer des situations conflictuelles (management) et la mise en œuvre de différentes actions afin d’atteindre les objectifs fixés par ma hiérarchie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel