Fred RICHARD

Dynamique et passionné , je contribue à donner une image positive auprès des entreprises que je rencontre lors de mes missions. Mon adaptation et mon implication dans mes précédents postes m'ont été plus que gratifiants ,ce qui m'a permis d'évoluer et de progresser dans divers missions et fonctions .



Mes compétences :

Conduite PL et SPL

Gestion de personnel

Autonome mais sachant travailler en équipe

Informatique

Formation

Autonomie

Gestion administrative du personnel

Management d'équipe

Maintenance préventive et curative

Travail en hauteur

Dépannage éolien

Magnétoscopie

Ressuage

Ultrasons

Défectologie