Fred VILAR

Couple de traducteurs Français / Anglais, freelance expérimenté en travaux de traduction Français/Anglais/Français, rédaction ou correction d'articles et de contenus de websites. 8 années de clients habitués et ponctuels 100 % satisfaits!



La formation littéraire de l'un, et technique de l'autre ainsi que nos expériences professionnelles respectivement, professeur d'anglais (spécialisé pour la formation de "Business English for Professionals") et webmaster, ont progressivement contribué à l'évolution de nos carrières en une, celle de traducteur/rédacteur.



Ayant habité dans 5 pays différents ces 12 dernières années, par goût de la découverte et de connaitre de nouveaux horizons, nous avons une vision ouverte et riche en expériences tant en contact humain, ayant travaillé avec des personnes d´autres cultures, de nationalités variées et de langues différentes, que dans le monde d'internet, que nous côtoyons lui depuis plus de 12 ans.



L'Anglais et le Français sont les langues que nous maîtrisons parfaitement, cependant nous parlons également couramment Espagnol et Créole, avons de bonnes notions de Catalan, de Bulgare et de l'alphabet cyrillique. Au cours des trois dernières années nous nous sommes concentrés sur deux points; le travail en freelance et apporter le meilleur service possible à nos clients. Nous avons donc établi un petit réseau de traducteurs professionnels, tous natifs de la langue qu’ils traduisent afin d’étendre nos services de traduction à tous les langages de la CEE avec une spécialisation pour les langues de l’Est.



Lorsque nous ne sommes pas sur le Net, nous sommes le nez dans les bouquins, dans le jardin à bichonner nos légumes ou jouer avec nos 4 chiens, 5 chats et le lapin.

Nous avons choisi de travailler en tant que freelance afin de pouvoir profiter de tous nos temps libres chez nous ( à la campagne ) plutôt que dans les embouteillages ou avec le stress de la vie folle des grandes agglomérations.



La Bulgarie est le pays que nous avons choisi comme pied-à-terre final, car c'est un pays nouvellement entré dans la CEE où les prix ne sont pas exorbitants comme partout ailleurs en Europe, voila pourquoi le montant de nos prestations est plus qu'abordable par rapport à la qualité de nos travaux de traduction et d'édition d'articles et de textes.



Merci d'avoir pris le temps de lire notre profil, une bonne collaboration de travail commence par une présentation, c'est maintenant chose faite et souvenez-vous que votre satisfaction est la garante de notre réputation.



Jan et Frédéric



