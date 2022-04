En poste chez D8 et D17 :

régie finale , continuité d'antenne et responsable des émissions en direct:

Touche pas à mon poste , le grand 8, le morning star, le foot, la Nouvelle Star...



précédemment

sur Direct8,

réalise Voyage au Bout de la Nuit, l'émission littéraire

tous les jours à 3h du Matin





je réalise le flash info sur Direct8, je réalise aussi le football, le tennis, le rugby,le sport automobile WRC et depuis janvier 2008, voyage au bout de la nuit,

émission littéraire, la nuit à 3h.

j'ai réalisé les émissions de Marc Menant, écrivain et journaliste à Europe 1:

kiosque8, aventure8, le monde au quotidien, et tchatche libre de 2005 à 2007,

ainsi que ' Tout va bien ' l'émission bonne humeur de Pauline Lefevre , maintenant chez Canal +

ah oui, j'ai réalisé aussi le Morning de Direct Star , de 7h à 9h...

compositeur? mon studio : Logic pro 8, Cubase 4, Ableton Live7, et même Pro-Tools au début!

les derniers mixes



Mes compétences :

Mixage audio

Audiovisuel