Bonjour,



Le groupe ALTRAN souhaite renforcer ses équipes.



Nous recherchons actuellement des techniciens et ingénieurs de formation mécanique ayant les compétences suivantes :



- Etude et conception d'installations générales

- Calculs de flexibilité

- Calculs de supportage



La maîtrise d'un de ces logiciels est indispensable : PDMS, ROBOT, PIPESTRESS



Plusieurs postes sont a pourvoir : Projeteur, chef de groupe, ingénieur calcul, lead, coordinateur de projet.



N'hésitez pas à me contacter directement sur mon mail : freddy.leseuil@altran.com



Merci pour votre aide