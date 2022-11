Freddy MERCIER

Développement commercial terrain. Réponses aux appels d'offres (mairies et diverses

administrations) et consultations privées (industrie, santé, tertiaire, technologie, autres…) :

analyse des besoins, élaboration des offres commerciales personnalisées, négociation et

soutenances orales. Animation du réseau et participation aux salons.

Elaboration de planning de prospection, signatures nouveaux clients, création de

contrat, suivi de mise en place des prestations, participations aux projets de l’entreprise.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection

Gestion de projet

Vente

Requirements Analysis

Microsoft Office