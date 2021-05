Freder SIPILE

Autonomie| Volontaire | Esprit d'équipe | Curiosité | Persévérance | Sens des responsabilité



Ingénieur en traitement d'image et réalité virtuelle, j'ai 5 années d'expérience académique sur ces deux domaines que je pourrais l'appliquer sur les secteurs de l'aéronautique, l'automobile et la défense. Je m'investis à 110% dans l'entreprise avec laquelle je travaillerai dans le but de booster sa performance dans le développement humain.



Le poste que je recherche est appartenir à une société de conseille dans laquelle j'apporterai mon savoir-faire par rapport aux clients sur les différentes missions qu'ils me seront apportées par ma société.



Les principaux secteurs qui m'intéressent sont l'aéronautique , l'automobile et la défense. Car ces trois domaines sont étroitement liés avec la mécanique mais j'ai ,tout de même, une préférence pour l'automobile. Je souhaite pallier ce secteur avec tout ce qui touche la réalité virtuelle.



Projets majeurs durant mes années de formation :



- Réalisation d'une souris fantôme pour aider les personnes handicapées à naviguer sur un ordinateur | Raspberry Pi | Accompagné d'une équipe 4 ingénieur-chercheur | 6 mois.



- Analyse et traitement d'image de bagages sous rayon X afin d'améliorer la sécurité dans les aéroports | Accompagné d'une équipe 4 doctorantes | 5 mois.



- Création d'un jeux vidéo en réalité virtuelle via à un Oculus Rift : Basket Ball Game | Équipe de 3 | 3 mois.



- Réalisation dun bras robotique mobile (deux roue) simulée sur une plateforme | Équipe de 2 | 3 mois.



En ce moment j'ai aussi l'idée de faire une simulation de travail en freelance en essayant d'imaginer une entreprise qui utiliserait la réalité virtuelle dans le domaine de l'immobilier. Ceci me permet de faire un début dans l'entreprenariat.



Formation à mon actif :



- Diplôme d'ingénieur en traitement d'image et réalité virtuelle.

- CPGE PSI.

- MOOC : Développez votre projet innovant.

- Formation international en informatique en Inde .

- TOEIC anglais : 835 points .

- Baccalauréat scientifique.



N'hésiter pas à me contacter

06 65 96 63 29

fredersipile@gmail.com