Frédéric AHAMED

Administrateur/Developpeur Salesforce

Compétences techniques en programmation orientée objet avec les langages Java, JavaScript, HTML, CSS, SASS, SQL.

Spécialisé dans l'utilisation des langages de programmation Lightning et Apex pour concevoir, mettre en oeuvre des solutions dans le contexte de la plateforme Salesforce.

Dans le cadre de projets, compétences techniques en gestion de projet AGILE et des techniques SCRUM.



Connaissance des outils SALESFORCE

Gestion des utilisateurs et des nouveaux accès

Importe/Exporte des données et contrôle de la qualité des données

Création des rapports et Dashboards

Automatisation des processus métiers

Développement SALESFORCE avec APEX

Automatisation des tâches

Développement d'applications personnalisées et améliorations de celles existantes

Conception d'architecture technique, création et optimisation des bases de données

Rédaction de documentation fonctionnelle et technique

Analyse des besoins clients et propositions de solutions techniques adaptées