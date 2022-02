Frédéric ALONSO

Mon site internet http://www.shopbreizh.fr/ en préparation est un site web présentant ma futur entreprise de création de sites internet.Plus de détails et d'explications à l'adresse suivante https://www.shopbreizh.fr/creation-de-sites-internet.php

Des offres de services me sont proposées,elles doivent être correspondre ou en relations avec les métiers du web et tout spécialement la conception de sites web.Alors,présentez moi un site personnel que vous avez fait.Comme le dit le proverbe:"c'est au pied du mur que reconnait le maçon".Les propositions de coaching sont pour moi sans intérêt.

Certains ont des profils avec des diplômes à la pelle sur les métiers de l'information ou du web,pourtant ils ont des sites web en oubliant complètement les règles élémentaires du SEO.C'est une énorme erreur professionnel et c'est impardonnable pour qui se prétend être un professionnel du web.Un site web n'est en aucun cas un album photos c'est une énorme faute.

Le SEO est la réalisation d'une page d'un site internet pour avoir un meilleur classement du moteur de recherche.Cette Optimisation du Moteur de Recherche en français est expliquées dans la page;http://www.shopbreizh.fr/facteurs-de-seo.php .



Le réseau social Pinterest,innove et donc gagne du terrain sur Facebook.Mon profil:https://www.pinterest.fr/FredArmor/ Plus de 2 500 000 de visiteurs uniques par mois sur mon profil!



Mes compétences :

Manipulation d'images numériques

Electronique

Google analytics

Stratégie de longue traine

Thermodynamique

Hydraulique

Électromécanique

Electrotechnique

Electricité

Conception de sites internets

Communication

Réseaux sociaux

Référencement internet naturel SEO