Frédéric ARDITO

Bonjour.



J'habite une petite commune nommée Le Grand Lemps.

D'un accès très aisé (proche de l'autoroute A 48, sur l'axe Grenoble-Lyon), ma localisation géographique me permet de me déplacer aussi bien dans le sud Lyonnais qu'à Grenoble, Valence ou Chambery.



Durant mon expérience professionnel, j'ai pu prouver que "qui veut, peut".



Mon parcours atypique a démarré dans l'informatique où pendant 15 années j'ai évolué en tant qu'Administrateur Systèmes et Réseaux, mais mon goût pour le commerce m'a poussé à relever de nouveaux défis.



En 2011, j'ai d'abord tout quitter pour créer mon entreprise de restauration rapide.

En Janvier 2015, j'ai relevé un nouveau challenge pour la société Thermomix en tant que VDI puis VRP et Responsable de secteur. Cette expérience m'a permis de remettre l'humain au cœur de ma vie et m'a permis d'atteindre tous les objectifs fixés, dans un domaine que je ne maitrisais pas.



Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être Commercial automobile. Pendant de longues années, j'ai essayé de rentrer dans ce monde qui me passionne et Renault Bourgoin m'a enfin donné ma chance. Au vu de mes résultat, visiblement le plaisir est partagé.



Parmi mes autres passions, le sport me permet d'évacuer la pression.



Concernant mon caractère, je suis une personne entière, persévérant et ambitieux. Comme disait Nelson MANDELA, Je ne perd jamais! Je gagne ou japprends!