Frédéric ARNAL

Je suis ingénieur mécanicien de formation et je dirige MILLENIUM INGENIERIE depuis 2001.



Auparavant, un passage de 5 ans dans une société dingénierie lyonnaise ma permis dacquérir une double expérience managériale et technique dans un environnement international.



Cest ce premier apprentissage professionnel qui ma incité à orienter lactivité de mon bureau détudes dans la conception de machines spéciales.



Des projets divers et variés dans de nombreux domaines dactivité ont continué à renforcer les capacités de mon entreprise à apporter des prestations de qualité à la hauteur des attentes de mes clients.







Mes compétences :

Etudes mécaniques de définition

Rédaction de notices de montage et de maintenance

CAO & DAO SolidWorks et ProEngineer

Consultations de prestataires et fournisseurs

Rédaction de cahier des charges

Suivi de projet

Calculs éléments finis

Notes de calcul

Conception de machines spéciales