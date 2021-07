Frederic BARAFFE

La gestion de la relation client consiste à savoir cibler, à attirer et à conserver les bons clients et représente un facteur déterminant du succès de l’entreprise.



Construire et développer des relations avec ses clients est un défi, pour moi, le client étant au centre de l’entreprise.



Fort de multiples expériences, ma soif d’apprendre m'a permis de suivre un Masters of Business Administration. Cette formation m’a offert un regard complémentaire sur l’entreprise, les marchés, ses acteurs.



Le monde de l’entreprise est un milieu très riche, toujours en perpétuelle innovation.



Il faut savoir avancer avec lui, avec tous les moyens nécessaires.