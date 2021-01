Frederic BARD (FREDERIC BARD)

Direction de projets, de développements logiciels et matériels IT en mode agile ou traditionnel.



Direction technique pour déploiements de services nuples-play: géolocalisation, IoT, VoIP, VoD, IPTV, téléprésence, visioconférence

sur terminaux fixes et mobiles.



Intégration de services dans divers contextes de gestion de la Qualité (ITIL, CMM, ISO, IEC).



Participation à des projets internationaux, de développement de solutions et pilotage de collaborations/sous-traitances.



Programmes de R&D et de normalisation (IEEE, EUREKA, IST-FP).



Assistance de maîtrise douvrage (AMOA) de projets dans les domaines des réseaux, télécom et objets communicants.



Audits techniques, stratégiques et financiers: OPEX, CAPEX, ROI de déploiements et dexploitations dinfrastructures (OSS, BSS).



Rédaction/ lancement dappel doffres (AO) et de revue doffres technologiques (RFP, RFI,RFQ).



Assistance de maîtrise dœuvre (AMOE) pour des architectures réseaux/ télécom et des déploiements de services sur IP/MPLS.



Business Plan et stratégie marketing, création de sociétés start-up, constitution et direction transversale ou directe déquipes.