Frederic BEGON

Key Account - Technico commercial - Deviseur - Responsable projet



Gestion client / projet de A à Z, du devis, prod, BAT, validation technique, suivi projet Europe, gestion et suivi facturation, fidélisation client.



Prospection active grands comptes, suivi des projets.



Responsable de projets / Print & Grands medias / Multi-supports.

Gestion de projets "fabrication print" pour petit, moyen et grand tirage, et ceci pour l'offset (feuille, roto..), impression digitale moyen et grand format, impression et découpe tous supports, gifts, gestion stand et visuel 3D, PLV tous materiaux. Développement de modules de signalétique, totems, éléments directionnels suivant cahier de charge MO. Remodeling magasins, signalétique extérieur/interieur, validation plan 3D avec architectes & MO, enseignes, habillages monumentaux (revêtements façade).

Gestion d'équipe production Fab / Suivi planning / Gestion et fidélisation clientèle / Contrôle qualité machine



Bat dans toute l'Europe, gestion Budget & planning Fabrication.



Mes compétences :

Suivi commercial, gestion client, prospection, responsable achats