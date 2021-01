Frédéric BOURGOIN

Avocat en droit de l'environnement.

Inscrit au barreau de Paris.



Identifier et maîtriser vos risques environnementaux.



Réglementations relatives à lenvironnement (ICPE/industrie, sols pollués, substances dangereuses, éoliennes, déchets, amiante, gaz à effet de serre, etc.) ; identification et encadrement des risques environnementaux dans le cadre de fusions acquisitions, dintroduction en bourse, de transactions financières, de transactions immobilières, audits juridiques ; contentieux des installations classées et de l'environnement. Droit de l'eau.



www.fb-legal.com



Mes compétences :

Réglementation ICPE

Sites eet sols pollués

Droit de l'environnement

Avocat