J'anime des formations à la bureautique depuis 2003.



Après dix années à occuper le poste de formateur bureautique au sein de l'École des fourriers de Querqueville, j'ai décidé de me reconvertir et de suivre la formation au Titre III - Formateur professionnel d'adultes de l'AFPA.



Après avoir occuper quelques postes en Basse Normandie, j'ai suivi mon épouse dans sa mutation en Haute-Saône à l'été 2014.



Je suis actuellement Formateur-Coordinateur Insertion à la Fondation INFA de Besançon.

Vous pouvez consulter un CV plus complet à cette adresse :

HTTP://www.frederic-briole.fr



Mes compétences :

Préparer et animer une séance de formation

Collaborer à l'élaboration d'un dispositif et accompagnement

Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Libre Office,