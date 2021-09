Frédéric BRIVES

Madame, Monsieur





je travail actuellement aux centre pierre cardinal comme technicien Multi- technique et régisseur de spectacles et gestion de l'auberge de jeunesse , J’ai effectué des remplacements à la préfecture et Sainte Marie comme technicien Multi technique, ainsi qu’au Centre Pierre Cardinal et à la communauté d’agglomération pour l’Hôtel Dieu, où j’ai travaillé en tant que technicien maintenance – chef de la sécurité et Régisseur d’oeuvres d’art .

Je possède des expériences en matière de maintenance électrique, les éoliennes et Les micro centrale hydraulique. J’ai également été chef d’entreprise dans le nettoyage industriel. Mes connaissances sont très variées puisque je possède un diplôme de menuisier et d’électricien du Habitat tertiaire industriel avec habilitation BR (à jour) et une formation de technicien informatique réseau. De plus j’ai des connaissances en plomberie.

Fort de toutes ces expériences, et d’un poste d’agent de maintenance dans un établissement scolaire dans lequel j’ai effectué la mise aux normes de bâtiments ainsi que le suivi du registre de sécurité ; je serais à même d’occuper cette fonction. De plus, ma facilité d’adaptation, de communication et les contacts que j’ai acquis au cours de mon expérience avec les entreprises du bâtiment du secteur de la Haute-Loire seront un atout pour vous.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour un éventuel entretien. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distingué



Mes compétences :

Maintenance informatique

Régisseur

Maintenance tertiaire

Electricité

Eoliennes maintenance

Plomberie

Serrurerie

Menusier