Frédéric BRUNEL (FRÉDÉRIC BRUNEL)

A 61 ans, j'entame ma renaissance professionnelle.

Spécialisé en finance générale & opérationnelle, mais aussi en industrie sur biotech, santé, pharma, cosmétique, je souhaite mettre ce concentré dexpérience au service des jeunes pousses, start-up et/ou PME, dans le domaine du Life Science ou tout autre domaine sen rapprochant.

Mon but est daccélérer votre structure pour vous permettre de passer dune preuve de concept à une entreprise pérenne en agissant notamment :

Définir une stratégie

Mettre en place une R&D performante

Développer vos produits et les commercialiser

Identifier et structurer vos équipes

Produire ou trouver vos sous-traitant

Trouver et convaincre les investisseurs

en fournissant des conseils, formations, prestations de services, mises en relations, fourniture de matières premières, en libérant les énergies créatrices des fondateurs sans perdre du temps à réinventer la roue.

Pour ce qui concerne les aspects Finance opérationnelle & entreprise tous les domaines dactivité sont les bienvenus.