Frederic CANCRE

Gérant SARL depuis 12 ans dans le domaine de l'ameublement. Expert en marketing axé sur les objectifs, doté de talents naturels pour élaborer et mettre en oeuvre des stratégies efficaces, générer des profits, augmenter les parts de marché et renforcer la dominance de la clientèle. Chef de file assidu et orienté sur la performance avec une expertise établie en développement de projet, supervision d'équipe et amélioration de campagne. Volonté d'apporter plus de 14 années d'expérience progressive pour occuper un poste stimulant, avec la possibilité d'influencer durablement le succès de l'entreprise et des clients.