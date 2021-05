Frederic CARAVACA

Mon expérience professionnelle de presque 20 ans dans le monde industriel et plus précisément dans les industries graphiques, m'a permis d'acquérir des compétences techniques et managériales reconnues.

Ma bonne connaissance des processus industriels et mes compétences managériales me permettront daccompagner de façon pérenne le développement de votre entreprise.



Mes compétences :

Culture de la performance

Gestion d'équipe

Amélioration continue

Pragmatique

Maîtrise de l'ensemble des technologies d'impression