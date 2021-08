Les ressources humaines sont le lien entre le salarié et l'entreprise, dans son évolution de carrière et dans son fonctionnement de son organisation.

Les 4 grandes étapes sont les suivantes:

1-le recrutement pour le besoin de l'entreprise

2 -la rémunération et son plan de carrière

3 -la sécurité

4 -la formation des collaborateurs



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bulletins

Recrutement