Frédéric CHANCHOLLE

J’ai rejoint l’aventure Viadeo début 2007 qui comptait alors 500.000 membres inscrits.



Aujourd’hui Viadeo compte 45M de membres partout dans le monde, et plus de 200 employés répartis entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.



Passionné d’e-marketing et des médias sociaux, je suis avec attention l’évolution du e-commerce et surtout du web 2.0.



Après avoir participé pendant 4 ans au développement de la notoriété de la marque Viadeo, je suis aujourd'hui en charge de travailler sur l'analyse de la performance des fonctionnalités du site ainsi que sur les comportements des utilisateurs (Analyse de l'existant, définition des KPIs, suivi des évolutions, recommandations...)



Pour en savoir plus, ajoutez-moi comme contact sur Viadeo et suivez-moi sur Twitter (@fredchancholle) !



Mes compétences :

MySQL

Excel

Google analytics

Conférencier

Email marketing

Marketing communautaire

Web 2.0

Web analytics

Datameer

Google adwords

Acquisition de trafic

Poker

Ecommerce 2

KPI

Analyse marketing

Emailing

Réseaux sociaux

Ecommerce

Affiliation