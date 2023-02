Frédéric CHAUVY

Actuellement Animateur en centre social gérant en une équipe de 4 animateurs durant les vacances et en préparation de BAFD, je m'occupe pleinement de toutes tâches administratives, de relations avec des tiers. Je suis attentif aux respect des consignes, des personnes. Je sais faire preuve de rigueur et de discrétion.



Mes compétences :

Organisation

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Secrétariat

Relationnel

Français Langue Etrangère

Accueil de groupes

Accueil physique et téléphonique

Synthèse rédactionnelle