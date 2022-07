Frederic CHEVALLIER

24 années de commerce réussi sur le terrain m'ont permis de façonner mon sens du relationnel mes qualités de négociations et ma force de persuasion.



Mon expérience de reprise de différents secteurs commerciaux me permet aujourd’hui d’avoir un double profil, je sais ouvrir de nouvelles portes tout en continuant de faire fructifier ma base client. Dans les 2 cas je sais convaincre et bâtir un accompagnement personnalisé de proximité basé sur la confiance afin d’inscrire dans le temps un partenariat win win.



Par ailleurs l’univers de la GMS et ses exigences m’ont permis d’affiner ma faculté d’analyse des obstacles et les résoudre, ce qui renforce ma confiance et engendre de l’audace commerciale.



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation commerciale

Capacité de persuasion

Relations clients

Développement organisationnel