Frédéric CIESLA

Bonjour,



Je possède une expérience de 20 ans dans la direction de centres de profit, dans la grande distribution et dans le commerce spécialisé.



Savoir-faire :



* Participer à la définition des objectifs commerciaux et des budgets.

* Appliquer la stratégie commerciale élaborée en collaboration avec la direction générale.

* Veiller au respect des marges et de la rentabilité financière.

* fidéliser et satisfaire la clientèle.

* Encadrer et animer les équipes de conseillers de vente.

* Recruter et former les collaborateurs.

* Assurer le suivi administratif de l'activité et produire des documents comptables.



Compétences professionnelles



* bonne connaissance des techniques commerciales et promotionnelles

* acheteur de collections et connaissance en négociation.

* compétences en gestion des stocks et gestion administrative.

* gérer les ressources humaines.

* capable de mener plusieurs projets de front tout en résistant à la pression.



Savoir être :



* manager

* homme de terrain

* polyvalent

* Organisation

* autonomie

* Rigueur

* Aisance relationnelle

* Réactivité

* Calme



Mes compétences :

Microsoft Office

Approvisionnement et achats

Gestion de projet

Reporting

Évaluation des risques professionnels

Compte de résultats

Conduite de réunion

Management

Gestion des stocks

Communication

Agencement de magasins