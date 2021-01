Cine europe développe et propose une large gamme de produits performants pour optimiser les travaux de maintenance des professionnels.

Tournée vers la chimie de l’avenir, nous disposons de notre propre laboratoire de recherche et développement français afin de répondre aux exigences des professionnels dans les secteurs du bâtiment, de la collectivité et de l’industrie.

Une offre de plus de 800 références

Cine europe propose une très large gamme de produits techniques chimiques et biologiques, tels que des dégraissants, nettoyants, désinfectants, colles, peintures, sur-odorants, insecticides, raticides, désherbants, lubrifiants, etc... Pour chaque usage, nous conseillons et proposons à nos Clients les solutions les plus adaptées, garantissant efficacité, économie et sécurité.



Nous recrutons des commerciaux (confirmés et experts) sur certains départements.

Vous êtes entreprenant, avez un sens commercial développé et l’esprit de challenge ?

Vous aimez le contact « terrain » et avez une bonne aisance relationnelle ?

Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique et à dimension humaine, qui vous apportera le support nécessaire pour vous permettre d’exprimer vos talents et de réussir



frederic.cineurope@gmail.com

Frédéric CLAUDEPIERRE



