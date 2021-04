Frédéric COUDIERE

Depuis 1994, j'offre mes connaissances et mon savoir-faire à l'ensemble de mes clients afin de les conseiller dans leurs activités quotidiennes et pour leur apporter toute l'assistance nécessaire dans les litiges et contentieux auxquels ils peuvent être confrontés.



Mes expériences successives m'ont conduit a diversifier mes activités de recouvrement dans un esprit partenarial permanent et personnalisé.



Afin de répondre rapidement et efficacement à toutes les problématiques, je me suis entouré de collaborateurs juristes ou négociateurs me permettant de consacrer des équipes dédiées aux besoins de mes clients.



Parce que chaque client est différent, chaque dossier bénéficie d' un traitement personnalisé dans un environnement informatique et de communication des plus performants.



La relation entre un huissier de justice et son client est avant tout une question de confiance:



Je me fixe comme objectif premier de la mériter.



www.huissier-nantes.com







Mes compétences :

Ressources humaines

Médiation

Droit des affaires

Droit commercial

Stratégies et techniques de recouvrement

Procédure civile