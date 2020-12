Frédéric CREMADES

Je suis quelqu’un de simple, qui aime aller de l'avant (seul ou avec des équipes). Patient et formateur ou plutôt accompagnateur des collaborateurs pour pouvoir grandir et progresser ensemble. J'aime voir les gens s'épanouir mais J'aime aussi avoir mes moments de solitude et prendre du temps pour moi (c'est peut-être pour cela que je cour pratiquement tous les jours dans les montagnes (trail) et que je fais de la plongée sous marine! ) Je suis quelqu'un d'organisé et j'aime savoir où je vais.

Je suis quelqu'un de facile à gérer et je n'aime pas les gens qui ne sont pas franc avec moi.



Mes compétences :

Ecoute

Bonne organisation

Rigueur

Faire grandir

Accompagnement des équipes

Analyser les besoins et définir les objectifs

Autonomie professionnelle