Frederic D'HONT

Triple compétence sur 20 ans d'expérience professionnelle:

- commerciale (directeur commercial SONEPAR / CCF, directeur régional chez TOTAL, responsable commercial grands comptes / responsable opérationnel chez Circet, 20 à 50 M€ de CA annuel)

- management (direct et projets) et gestion de centre de profits (10 à 15 M€ de CA annuel): directeur régional chez Circet; direction de filiale chez SONEPAR FRANCE (CCF, 53 M€, 120 collaborateurs)

- technique (formation ingénieur, responsable de service technique Groupe Bouygues , activité travaux / bâtiments, énergie phtovoltaïque)



Expérience de 15 ans de vie professionnelle tant chez des industriels (TENESOL - Total Energie que NORTEL MATRA CELLULAR, 3 ans), des opérateurs (Groupe Bouygues - 9 ans), des distributeurs électriques (SONEPAR) que chez des prestataires de service (Groupe Circet - 3 ans).





Résultats majeurs obtenus:

- Seconde meilleure rentabilité de l'ensemble des sociétés de SONEPAR FRANCE en 2020

- Restructuration et Développement de l'activité CCF Sud Est: passage de 7.5 Meuros en 2012 à 12.3 Meuros en 2016 (croissance continue chaque année)

- Structuration de lorganisation nationale de Circet permettant dintégrer le Top 5 des sociétés Telecom

- Augmentation des résultats économiques CIRCET de + 50 % sur RCAI et de +100% de CA

- Développement du Chiffre daffaire de la région IDF en tant que DR (13 M€ sur 2008) : la région est passée du rang de 3e région CIRCET (5 M€) à la première (13 M€).

- Prise de commande record 2010 pour TENESOL de 51 M€

- Création de la filiale TENESOL Méditerranée



Mes compétences :

Direction générale

Directeur commercial

Directeur d'agence

Directeur régional

Distribution

Distribution électrique

Grands comptes

Responsable centre de profit

Responsable grands comptes

Courants faibles

Vente

Développement commercial

Electricité

Sécurité

Industrie