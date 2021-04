Frédéric DA MOTA MAGALHAES

J'aspire aujourd'hui à intégrer une structure ayant des projets de développement ou de restructuration afin de l'accompagner dans ses process de gestion, son pilotage, à contribuer à ses performances et sa rentabilité.

J'accepte tout les types de contrat: CDI, CDD, intérim.

Ma force est l'adaptabilité et la polyvalence.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES:



Contrôle de gestion: Analyse de données (financières et non-financières), maîtrise de lutilisation des systèmes dnformations daide à la décision, comptabilité (PCG et publique), conduite de projets (étude et analyse de coûts, définition dindicateurs de pilotage de la performance, conception de tableaux de bord, reporting), construction et suivi budgétaire, analyse des écarts budgétaire, animation de réunion.



Analyse financière: Analyse et diagnostic financiers, compte de résultat et bilan, tableau de trésorerie



Système d'informations: Pack office, Excel (tableaux croisés dynamiques et fonctions avancées), SAP R/3 modules CO et FI, Qlikview (tableaux de bord dynamiques), QPR Scorecard et Process, PMSI-Pilot, Cerner, HD report, Qualigram, Expertizers (SQL et compilité analytique).



