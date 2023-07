Frédéric DAVIGNON

COMPETENCES :

-Transformation dentreprise Conduite du changement

-Définition de la stratégie-capacité d'analyse-compréhension des enjeux et priorités

-Flexibilité, agilité, autonomie

-Communication Proximité - Engagement-relationnel

-Management déquipe - Cohésion

-Culture du résultat



PRINCIPALES MISSIONS :

-Management d'équipes opérationnelles et services d'appuis( Ressources humaines, contrôle de gestion, marketing, développement)

-Projet de transformation d'entreprise/conduite du changement

-Définition de la stratégie commerciale( offre, merchandising, achats, animations commerciales, tarif, formation, supply chain, contrôle de gestion)

- Pilotage du projet de nouveau concept commercial supermarchés

-Management des relations syndicales

-Elaboration et pilotage du business plan

-Construction d'une usine boucherie





PARCOURS PROFESSIONNEL :



11/2019 à ce jour : Directeur des opérations Buffalo-grill(350 restaurants/5000 collaborateurs), membre du Comex NAPAQARO



o Définir et garantir le respect du business plan (CA : 300 millions)

o Elaborer et accompagner la mise en œuvre opérationnelle du projet de marque (250 restaurants succursale/100 restaurants franchisé)

o Piloter la Transformation culturelle et métier de lenseigne Buffalo

o Co-construire le projet de modernisation de lenseigne



04/2019-11/2019 : Directeur de territoire Auchan France (4500 collaborateurs/1,5 milliards de CA)



o Définir les orientations stratégiques (Hypermarchés&Supermarchés): membre du comité de direction Auchan France

o Piloter la transformation de lorganisation managériale du territoire

o Garantir la mise en œuvre de la politique commerciale et latteinte des résultats



03/2017-03/2019 : Directeur de réseau Auchan supermarché (86 magasins/3500 collaborateurs/ 950 millions de Chiffres daffaires)

o Déploiement du nouveau concept commercial sur les 86 supermarchés du réseau

o Définir la politique humaine et la stratégie de développement des ventes

06/2014-02/2017 : Directeur commercial national Auchan supermarché

o Elaborer la stratégie commerciale (offre, prix, animations commerciales, concepts marchands, digitalisation)

o Manager les équipes marketing, contrôle de gestion, achats, catégorie manager, tarifaire, formation, supply chain,

o Pilote le projet de rapprochement avec lenseigne U

o Chef de projet sur lécriture du nouveau projet commercial Auchan Supermarché



09/2009-05/2014 : Directeur marketing Auchan supermarché-Paris&IDF

o Manager les équipes marketing (merchandising, offres locale et régionales, rénovations de magasins,)

o Création dune usine boucherie (5000m2/100 collaborateurs)



09/2006-08/2009 : Directeur régional Auchan supermarché(Tours/Orléans)

o Garantir la mise en œuvre du projet commercial et latteinte des performances économiques

o Création dun supermarché ( Simply Esvres sur indre)

04/2005-08/2006 : Directeur de supermarché Auchan Paris Tolbiac

o Management 35 collaborateurs

o CA 2006 :9,3 millions (+5,15%) Cash-flow : 772k€(+50%)